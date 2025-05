Stagione finita per Lorenzo Pellegrini, ko in allenamento durante questa settimana. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, dopo l'infortunio, il centrocampista della Roma è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del tendine del retto femorale della coscia destra. Stop di almeno 45 giorni e arrivederci alla prossima stagione.

Difficilmente Pellegrini indosserà ancora la maglia giallorossa, considerando che il club ha deciso di metterlo sul mercato a un anno dalla scadenza del contratto (2026). Come spiega la rosea, Inter e Napoli restano alla finestra.