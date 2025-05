Tre colpi per il Mondiale per club: così il Corriere dello Sport anticipa i movimenti di mercato dell'Inter che proprio in questi giorni sembra voler accelerare su più fronti dopo aver chiuso a suo tempo il tesseramento di Sucic.

Il primo nome in lista è quello di Luis Henrique, esterno del Marsiglia. Nei piani nerazzurri - secondo il CdS - deve andare ad aggiungersi a Dumfries per completare la fascia destra. Con il brasiliano esiste già un accordo di massima per un quinquennale e restano da sistemare solo le commissioni per i suoi agenti. Manca l’intesa con il club francese, anche se il gap si è ridotto a 5 milioni (25 l'offerta).

Serve un rinforzo in difesa e i nomi sono quelli di De Winter, Solet, Beukema e Lucumì. In aggiunta, per il Mondiale per club, Inzaghi potrà contare pure su Valentin Carboni, che, in questo modo, potrà staccate il tagliando dopo il grave infortunio al ginocchio, oltre che permettere una valutazione più precisa su quale dovrà essere la soluzione migliore per il suo futuro. E il Corsport ricorda anche come ci sarebbe pure l’opzione Pio Esposito, di rientro dal prestito allo Spezia, con la variabile, però, dell’Europeo Under 21 in programma dall’11 al 29 giugno.