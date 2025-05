Uno degli uomini cardine dell'Inter di Inzaghi è senza dubbio Federico Dimarco, che però di recente ha avuto un rendimento inferiore al solito anche a causa di un infortunio fastidioso e di una condizione fisica non ancora al top.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, con il problema muscolare ormai alle spalle, adesso l'obiettivo dell'esterno mancino è quello di presentarsi alla finalissima con il Psg al top della forma, in modo da poter offrire il solito contributo fondamentale. Inzaghi e il suo staff hanno quindi stilato un programma ad hoc per arrivare al match di Monaco di Baviera con un Dimarco tirato a lucido.

Nel match di ritorno con il Barcellona si sono visti diversi sprazzi del miglior Dimarco, come spiega il quotidiano romano. Le principali difficoltà delle ultime settimane sembravano quasi tutte sparite e, fino a quando il nerazzurro è rimasto in campo, Yamal ha fatto più fatica nel tracimare nella metà campo interista.