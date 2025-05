Stefano Capozucca pone l'accento su chi lavora dietro le quinte nell'Inter dopo il prestigioso traguardo raggiunto in Europa dalla squadra di Simone Inzaghi, alla seconda finale di Champions League nelle ultime tre stagioni: "Non si parla mai di chi opera nel club: mi riferisco ad Ausilio e Baccin, che parlano poco e fanno tanto, sono persone molto valide. Loro in primis meriterebbero di vincere la Champions League. Credo che i nerazzurri possano farcela", le parole dell'ex ds del Genoa a Tuttomercatoweb.com.