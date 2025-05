Nuove immagini e diverse inquadrature inchiodano Iñigo Martínez. L'episodio incriminato arriva durante la semifinale di Champions League Inter-Barcellona, dopo il 2-0 nerazzurro firmato dal dischetto da Hakan Calhanoglu: è in quel momento che i giocatori nerazzurri scattano verso il turco e festeggiano, compreso Francesco Acerbi che si lascia andare ad un'esultanza ravvicinata con il difensore blaugrana che a sua volta replica con il vergognoso gesto dello sputo all'indirizzo dell'interista. Episodio da rosso diretto sul quale, però, l'arbitro Szymon Marciniak non ha deciso di prendere provvedimenti nonostante il consulto a distanza con la sala VAR.

"Non è successo niente, ha solo festeggiato nel mio orecchio - le parole rilasciate da Iñigo Martínez nella mixed zone di San Siro -. È stata una reazione inutile da parte mia, ma non gliel'ho tirato addosso. Lo sputo è arrivato a un metro di distanza, altrimenti mi avrebbero espulso, senza dubbio". Le immagini che rimbalzano sui social, però, non fanno altro che smentire la sua versione. La figuraccia è servita.

Iñigo Martinez: “El escupitajo no iba para el jugador del Inter”



Si mienten con las cámaras delante imaginadpic.twitter.com/af7QiXTXXt — il Mourinhø Blanco (@musicoloko7) May 8, 2025

