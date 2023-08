Il rallentamento della trattativa con il Frosinone per Giovanni Fabbian ha un nome: Bologna. Se sul centrocampista 2003 c'è anche il Genoa, a fare sul serio al punto da mettere in crisi l'affare che i nerazzurri credevano di poter concludere nel breve tempo è il club emiliano. Secondo quanto svelato da Gianlucadimarzio.com la società di Saputo sarebbe pronta ad acquistare il giocatore con opzione di riacquisto in favore dei nerazzurri. Sia il giocatore che la dirigenza milanese stanno facendo le loro valutazioni.

