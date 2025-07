Nel bel mezzo della rivoluzione d'estate che investirà l'Inter di Cristian Chivu, la Gazzetta dello Sport ricorda il difensore centrale made in nerazzurro, Zinho Vanheusden, uscito dai radar dei più, ma non dalla rosa di Viale della Liberazione, dove il centrale belga farà ritorno dopo il prestito al Malines in attesa di capire quale sarà ancora una volta il suo futuro. Nei tanti anni da tesserato interista, il classe 1999 ha vissuto il dramma degli infortuni che lo hanno costretto ad un continuo peregrinazioni tra prestiti che non hanno mai fruttato un trasferimento lontano da Milano né un ritorno in Lombardia in termini definitivi.

"Vanheusden ha vissuto momenti, tecnici, gruppi e squadre profondamente diverse tra loro - si legge sulla Rosea -. Il lunghissimo contratto che fino a oggi ha legato il difensore belga all'Inter però scadrà il 30 giugno del 2026. A meno di una chiusura anticipata, quindi, questo sarà l'ultimo anno che Vanheusden trascorrerà da tesserato nerazzurro. Poi, glielo augurano tutti, magari troverà un po' più di fortuna altrove. Ma il rimpianto sarà per sempre.