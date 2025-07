Landry Chauvin, ex allenatore delle Nazionali giovanili francesi, ora alla ricerca di un nuovo progetto da sposare nelle vesti di allenatore o preparatore atletico, conosce molto bene Ange-Yoan Bonny, attaccante allenato coi Bleuets, di cui ha parlato a Footmercato.net: "La prima volta che ho visto Yoan Bonny è stato a Châteauroux. L'ho avuto a un raduno della Under 18 nel 2020-2021. Quando lo vedi arrivare, pensi: è un ragazzone, ma mi ha impressionato tantissimo per la sua qualità tecnica. Volevo rivederlo. Quando ha firmato per il Parma, volevo rivederlo".

"L'ho usato al centro e sulle fasce - ha aggiunto sulla sua duttilità -. È un bravo ragazzo, gli ho mandato un messaggio di recente per congratularmi e mi ha risposto direttamente. Sa da dove viene e non dimentica le persone che gli sono state accanto. È un gran lavoratore. Non ha mai barato nel suo lavoro ed è questa mentalità che gli permetterà di avere successo. Sa anche essere paziente. Il suo punto forte sarà la pazienza. La concorrenza all'Inter sarà agguerrita. È così che crescerà, ma prevedo una progressione simile a quella di Marcus Thuram in futuro. Yoan è in ascesa e gli auguro successo all'Inter. Gli auguro anche un futuro brillante con la nazionale francese", ha concluso.