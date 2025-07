Il Betis Siviglia sta trattando con l'Inter per il trasferimento di Kristjan Asllani. La notizia lanciata da Sky Sport trova conferma anche in Spagna sulle colonne di AS, che parla dell'albanese come possibile sostituto di Johnny Cardoso (destinato all'Atletico Madrid). La richiesta del club nerazzurro per l'ex Empoli è di circa 10 milioni di euro.