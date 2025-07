Theo Hernandez si avvicina sempre di più all'Al-Hilal. Come riporta Sky Sport, il terzino francese non è stato inserito da Massimiliano Allegri nella lista dei convocati per l'inizio del ritiro della squadra in programma domani, a Milanello. Un indizio pressoché definitivo della chiusura della sua parentesi rossonera, con Simone Inzaghi che si prepara ad accoglierlo in rosa. Mancano gli ultimi dettagli prima di formalizzare la chiusura dell'affare già impostato sulla base di un accordo economico tra i club da 25 milioni di euro.