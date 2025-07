Intorno a Denzel Dumfries al momento è tutto fermo, ma La Repubblica vede il Manchester City come club più pericoloso per strappare l'ex PSV all'Inter. Secondo il quotidiano, infatti, i Citizens sarebbero pronti a pagare la clausola da 25 milioni di euro valida fino al 15 luglio ed esercitabile solo dai club esteri. Come alternativa i nerazzurri pensano a Dodò della Fiorentina: il brasiliano piace anche al Milan, riferisce il quotidiano generalista.