Scadrà il 15 luglio la clausola rescissoria da 25 milioni di euro presente nel contratto di Denzel Dumfries. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Barcellona sta pensando all'olandese per aggiungere sostanza e fisicità a destra, sebbene a 30 anni sia un po' fuori target per l'età. C'è poi l'ostacolo del bilancio da tenere sott'occhio, motivo per cui al momento la priorità è stata data al portiere Joan Garcia, preso dall'Espanyol. Ma con il "no" appena ricevuto da Nico Williams, ai blaugrana serve un nuovo colpo tecnico e mediatico.

Non c'è solo il Barcellona, perché diversi club di Premier League hanno fiutato l'affare e il City di Guardiola (che a gennaio provò invano a prendere Cambiaso dalla Juventus) è tra questi. Dumfries ci andrebbe di corsa.