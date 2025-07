Continuano forti i rumors sul futuro di Rodrigo De Paul, il centrocampista campione del Mondo in forza all'Atletico Madrid, club con il quale - secondo le indiscrezioni delle ultime settimane - andrà in scadenza a giugno 2026. L'argentino non rinnoverà il contratto con i colchoneros e la sua situazione alletta più di un solo club, in Europa e altrove. Non solo Inter e Milan sulle sue tracce e l'ultimo ad aggiungersi alla lista dei pretendenti è l'Inter Miami.

Gli statunitensi, secondo quanto svelato da Fabrizio Romano hanno avviato le trattative e secondo vorrebbero chiudere l'affare quanto prima per anticipare la concorrenza. Il classe 1994 avrebbe dato l'ok al club statunitense, meta a lui gradita, vista la presenza del connazionale e amico Leo Messi.