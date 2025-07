Se per Denzel Dumfries è ancora tutto fermo (e la speranza è che tutto resti tale), l'Inter si attende invece presto delle novità per Hakan Calhanoglu. Il Galatasaray al momento è focalizzato sulla questione Osimhen, ma nei prossimi giorni si muoverà concretamente con il club nerazzurro per il centrocampista: Tuttosport sottolinea che "servirà una proposta all'altezza, almeno da 25 milioni".

In caso di addio del turco il preferito in cima alla lista dei desideri resta Ederson dell'Atalanta (costo di 60 milioni), seguito a ruota da Richard Rios del Palmeiras (che ne vale circa 30).