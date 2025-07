La settimana alle porte potrebbe essere decisiva per definire il futuro di Hakan Calhanoglu, in rotta con l'Inter dopo lo scontro con Lautaro Martinez e Beppe Marotta e destinato all'addio. A meno di clamorosi colpi di scena. Il centrocampista aveva riferito che avrebbe gestito personalmente la trattativa, informando il club nerazzurro sull'intenzione di sposare il club di Istanbul: "Ora voglio vivere in Turchia con la mia famiglia. Per favore, facilita il mio trasferimento", le parole che - secondo Fanatik - il 20 nerazzurro avrebbe pronunciato all'indirizzo del presidente Marotta (che invece ha smentito richieste di cessione da parte del giocatore).

Intanto il quotidiano turco conferma che c'è stato un primo contatto tra i due club, ma anche che la dirigenza giallorossa aveva avanzato un'offerta di circa 15 milioni di euro in un presunto incontro andato in scena in Italia con alcuni rappresentanti dell'Inter. La richiesta resta di 30-35 milioni di euro, ma secondo Fanatik la cifra si potrebbe avvicinare alle richieste del Cimbom. E pare che "un accordo definitivo sia ormai molto vicino e che sviluppi più concreti arriveranno entro la prossima settimana", si legge.