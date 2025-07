Maurizio Ganz analizza il presente e il futuro dell'Inter, passando però anche dal recente passato e dalla stagione appena conclusa. "Quando fai una stagione così e arrivi fino alla fine sei a un passo dalla storia - dice l'ex attaccante, intercettato a margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Treviso -. Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno e il Paris Saint-Germain si è dimostrato una squadra meravigliosa, allenata in modo spettacolare".

L'Inter adesso riparte da Cristian Chivu: "Ripartire con Chivu in panchina significa puntare su un allenatore giovane e con nuove idee. Qualche giocatore andrà via perché magari non 'sente' più il progetto, ed è giusto che vada. Sarà una nuova grande sfida per l'Inter. Lautaro Martinez? Sicuramente sarà il trascinatore. Ma si sa che quando arriva un nuovo allenatore conta quanto i giocatori si metteranno a disposizione".

Ganz dice poi la sua sul mercato: "In attacco l'Inter ha due giocatori straordinari, con Thuram forma una delle migliori coppie in Europa. Calhanoglu ha fatto cose importanti, anche se forse siamo alla fine di un ciclo. Toccherà a Chivu e alla dirigenza capire dove intervenire, ma la base è già buona".