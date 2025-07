Contatti preliminari tra Milan e Dusan Vlahovic per un possibile cambio di maglia, dalla Juventus ai rossoneri. Ne scrive oggi La Gazzetta dello Sport, sottolineando come tra Allegri e il centravanti non sempre il rapporto sia stato idilliaco, ma il legame resta forte e i due hanno continuato a tenersi in contatto.

Ad oggi Vlahovic intende restare fino alla scadenza contrattuale a Torino e non ha avuto offerte particolarmente allettanti: solo il Fenerbahçe ha fatto sul serio, ma il serbo non vuole andare a giocare nel campionato turco, né in Arabia Saudita.

Nel frattempo, però, l'agente Max Ristic ha avuto abboccamenti con Milan e Inter per la prossima estate, quando in caso di mancata cessione l'attaccante sarebbe svincolato. Al momento i rossoneri possono garantire un ingaggio non superiore a 6 milioni a stagione, Vlahovic ne guadagnerà dai bianconeri ben 12, motivo per cui servirebbe un "aiuto" da parte della Juventus.