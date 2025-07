Il derby di mercato tra Inter e Milan per Giovanni Leoni è legato anche alle cessioni: chi prima riuscirà a vendere e liberare spazio in rosa, prima riuscirà ad affondare col Parma. Questa, in sintesi, la versione di Tuttosport. In casa nerazzurra (dove il Piano B si chiama Koni De Winter) chi potrebbe portare più soldi è Yann Bisseck: sul tedesco c'è l'Aston Villa, che per strappare il suo cartellino dovrebbe però investire almeno 35 milioni. Nessuna conferma sulle voci che hanno avvicinato Francesco Acerbi all'Al Hilal. Leoni sa che "un altro anno in A a Parma sa che gli farebbe bene. È lo stesso pensiero del Parma e pure l’Inter, qualora fosse impossibile averlo subito, in cambio di uno sconto sarebbe disposta a comprarlo subito, lasciandolo però in Emilia un’altra stagione", scrive TS.

I rossoneri hanno invece individuato in Thiaw il giocatore da sacrificare, anche se con il Como al momento è tutto bloccato da tempo. Comuzzo che rappresenta la prima alternativa.