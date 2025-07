"Con la ripresa dei voli internazionali in Iran, Mehdi Taremi - rimasto bloccato a Teheran a causa del conflitto di 12 giorni tra Iran e Israele - dovrebbe partire per l’Italia la prossima settimana. La preparazione estiva dell’Inter inizierà il 20 luglio. Il club nerazzurro è aperto alla cessione di Taremi". Questi gli ultimi aggiornamenti che arrivano dal giornalista di TasnimNews, Hatam Shiralizadeh, circa l'attaccante nerazzurro. Sportmediaset, però, precisa: l'Inter attende Taremi in ritiro per il 26 luglio (non il 20) ma già entro quella data proverà a 'risolvere' la questione. Per l'ex Porto verrà infatti cercata una nuova sistemazione, cercando anche di agevolarne l'uscita.

Questo non significa che l'Inter intenda fare sconti sul costo del cartellino (il contratto che lega l'iraniano ai nerazzurri scadrà nel 2027) ma non alzerà il muro di fronte a nessuna soluzione, anche italiana, per quanto sino a ora non ci sia stato alcun interessamento in tal senso. La valutazione fatta dal club si aggira attorno ai 10 milioni: i contatti con l'agente sono continui, sinora gli unici sondaggi sono arrivati dalla Turchia, nello specifico dal Besiktas. La situazione è aperta e al momento - al di là del ritorno a Milano di Taremi - chiara: da qui al 26 luglio si lavorerà per la sua cessione, altrimenti l'iraniano sarà convocato per il ritiro, lavorando agli ordini di Chivu in attesa di successive evoluzioni.