Nel suo approfondimento su entrate e uscite in casa Inter, Tuttosport ribadisce lo scenario che ha trovato più conferme nelle ultime ore: Davide Frattesi, che la prossima settimana si opererà per risolvere un problema di ernia inguinale, rimarrà a Milano. "Al momento non ci sono avvisaglie di addio come a gennaio", si legge.

Chi potrebbe invece salutare è Mehdi Taremi (che piace a Besiktas e a qualche club di Premier), atteso in Italia nei prossimi giorni, mentre in difesa, oltre a Giovanni Leoni e al Piano B Koni De Winter, "piace per l'Under23 il giovanissimo Jakirovic della Dinamo Zagabria".