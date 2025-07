Mentre l'Inter ha ufficializzato da qualche giorno Bonny, è in stallo la situazione relativa a Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United, fin qui in uscita dai Red Devils, obiettivo concreto fino a qualche settimana fa per l'attacco dei nerazzurri. Le gerarchie dei desideri dell'Inter però sembrerebbero essere cambiate, almeno stando alle ultime indiscrezioni svelate da Fabrizio Romano. Secondo l'esperto di mercato si è raffreddata la pista che porterebbe a Milano l'attaccante classe 2003.

Secondo Romano Hojlund attualmente non starebbe spingendo per andare via dallo United, club al quale ha fatto sapere, al contrario, l'eventuale gradimento alla permanenza. Il ventiduenne resterebbe volentieri un'altra stagione lasciando dunque che siano gli inglesi a decidere del suo futuro, dunque sull'eventuale decisione di cederlo nella sessione di mercato in corso. Attualmente i discorsi restano dunque in stallo, sulla falsa riga delle scorse due settimane. La sua cessione può dipendere solo da alcune uscite, quindi esclusivamente dal club.