E se Denzel Dumfries dovesse andare via, quale sarebbe il sostituto ideale per l'Inter? La Gazzetta dello Sport, per rispondere a questo quesito ha interrogato anche l'algoritmo di Wallabies, la società che seleziona i calciatori attraverso algoritmi di intelligenza artificiale, che ha selezionato i cinque profili più simili a Denzel incrociando dati, statistiche età e fasce di prezzo coerenti con la policy interista, ovvero nessun investimento da oltre 50 milioni. Innanzitutto, tra i profili scelti c'è uno che legittima le valutazioni dell'Inter, visto che viene suggerito anche Luis Henrique, nuovo acquisto del club di Viale della Liberazione.

I profili scelti sono quasi tutti esterni alti da difesa a tre e centrocampo a cinque. Due nascono come terzini e poi si sono evoluti, gli altri sono ali adattate a tutta fascia. Il primo giocatore pescato da Wallabies è Ansgar Knauff, esterno classe 2002 dell’Eintracht Francoforte reduce da una stagione da 6 gol e 8 assist in 44 gare. Il prezzo oscilla tra i 15 e i 20 milioni. Si passa poi ad Ismaila Sarr del Crystal Palace, 27 anni, esterno senegalese cresciuto nel Metz e lanciato dal Watford come ala pura. Costa almeno trenta milioni e non è un’ala di quelle classiche. Profilo interessante è quello di Dilane Wakba, 22enne dello Strasburgo. Possibile prenderlo con una trentina di milioni, nell'ultima stagione ha sfornato nove assist, segnato sei gol ed è seguito da mezza Europa. Infine, spunta una vecchia conoscenza: quel Raoul Bellanova transitato nell'Inter nella stagione 2022-2023 e ora in forza all'Atalanta.