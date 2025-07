Una delle chiavi della trattativa tra Milan e Bruges per Ardon Jashari potrebbe dipendere anche dall'Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i rossoneri sono arrivati a 37 milioni di euro tra i 32 di parte fissa e altri 5 di bonus.

Il sostituto scelto dai belgi per il proprio giocatore è un interista, Aleksandar Stankovic, per il quale si sta trattando in questi giorni. Un eventuale accordo tra le parti potrebbe dare il via libera anche all'operazione col Milan.