Parlando ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha fatto il punto della situazione sui possibili arrivi in casa giallorossa, citando anche i rumors legati a Valentin Mihaila e Gaetano Pio Oristanio: "Mihaila è un giocatore che ha delle caratteristiche da 4-3-3 puro, ma negli ultimi anni ha avuto qualche acciacco. Sono in corso valutazioni tecniche e legate allo stato del giocatore. Per quanto riguarda Oristanio, posso dire che Eusebio Di Francesco non ci ha fatto particolari richieste rispetto al suo precedente club".