Matteo Preziosi, agente del giovane bomber della Cremonese Giacomo Gabbiani, ha smentito le voci circolate nelle ultime ore, secondo cui Gabbiani sarebbe finito nel mirino dell’Inter: “Non c’è nessun interesse da parte del club nerazzurro”, le sue parole a Mondoprimavera.com, che aggiunge come Gabbiani piaccia molto in Serie B e C, ma ha anche richieste dalla massima serie olandese e svizzera.