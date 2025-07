Alessandro Matri dice la sua sulla situazione dell'Inter in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. L'ex attaccante si dice "stupito di un clima simile nell’Inter e di certi rapporti fra i componenti della squadra. Calhanoglu ha in effetti dato la sensazione di volere andare via, ma Thuram ha sempre speso tutto, anche in non perfette condizioni fisiche. Mi auguro per l’Inter che si ricomponga tutto fra Lautaro e l’attaccante francese, perché credo che sia la coppia più forte del nostro campionato".

Sulla scelta di trattenere Pio Esposito, Matri è d'accordo con la società nerazzurra. "È la scelta migliore inserirlo in rosa — continua —. Da due anni fa gol a raffica in B. Ha caratteristiche uniche, fa bene l’Inter a puntarci, perché ad allenarsi coi grandi si migliora sempre di più".