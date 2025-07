La Gazzetta dello Sport conferma quanto emerso nelle scorse ore riguardo al possibile sostituto di Denzel Dumfries, in caso di partenza dell'olandese. Ai nerazzurri, si legge, non dispiacerebbe Dodò, 26enne brasiliano della Fiorentina, tutt'altra struttura fisica rispetto all'olandese (166 centimetri contro 188) e connazionale di un altro giocatore appena arrivato nello stesso settore (Luis Henrique).

Ad oggi è solo un'opportunità, perché Dodò ha ricevuto tardi la proposta della Fiorentina per un aumento a 1,5 milioni di stipendio rispetto a quello attuale in scadenza nel 2027. Le parti sono già in contatto per un altro motivo: i viola vorrebbero Sebastiano Esposito, ben contento dell'interesse dei toscani.