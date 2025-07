Lunga chiacchierata di Furio Valcareggi ai microfoni di Tuttomercatoweb.com durante la quale l'agente di mercato si è schierato dalla parte di Lautaro Martinez, prendendo le parti del capitano dopo lo sfogo dell'argentino nel post-eliminazione con il Fluminense: "Inter e Juve dico spesso che hanno speso grandi energie al Mondiale per club e potrebbero non essere competitive per lo scudetto" ha esordito prima di parlare del capitano.

"Tra l'altro a proposito dei nerazzurri - ha continuato -, dico basta alle false amicizie. Se Calha non vuol restare all'Inter se ne vada. Lautaro ha fatto bene ad uscire con le sue dichiarazioni, bisogna togliere queste ipocrisie dallo spogliatoio. Per questo dico viva Lautaro".

Su Chivu:

"Sta facendo l'allenatore bene, Federico Cherubini me ne ha parlato in termini estremamente positivi".