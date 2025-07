Davide Frattesi resterà all'Inter. Determinante, si legge sul Corriere dello Sport, l'arrivo in panchina di Cristian Chivu. Tra i due è scattato un buon feeling e c'è voglia di sperimentare nuove soluzioni tattiche. A Frattesi servono 20-30 giorni per rimettersi a disposizione dopo l'operazione di ernioplastica a cui sarà sottoposto in settimana.

Il nodo della cessione sembra in ogni caso risolto, al contrario Frattesi gradirebbe ora anche un rinnovo di contratto. Il prescelto per lasciare il centrocampo, dato anche l'arrivo di Sucic, sembra sempre più Asllani, pur autore di buone prestazioni al Mondiale. Il destino dell'albanese sembra segnato. Prezzo: una ventina di milioni.