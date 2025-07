Dopo il ritorno dagli USA all'indomani dall'eliminazione dal Mondiale per Club per mano della Fluminense, l'Inter continua la sua programmazione del futuro e in Viale della Liberazione sono ore roventi. In attesa di capire come si svilupperà la situazione relativa ad Hakan Calhanoglu, dal Portogallo spuntano nuovi rumors per il suo eventuale sostituto.

Il nome rimbalzato alle cronache nelle ultime ore, è quello di Orkun Kökçü, centrocampista del Benfica già nel mirino di altri club di Serie A, come il Milan e la Roma, ma anche altri club esteri come Galatasaray, Fenerbahçe e Besiktas ma l'eventuale trasferimento in Turchia non alletta il classe 2000. Attualmente il Benfica valuta il ventiquattrenne circa una 40ina di milioni nonostante la clausola di rescissione fissata a 150 milioni come fa sapere A Bola.