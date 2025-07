Christian Vieri parla al Corriere della Sera in occasione di una delle tappe dell'edizione 2025 del Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour. "Il caos seguito alle dichiarazioni di Lautaro? Normali scosse di assestamento. La ferita si sta comunque rimarginando", afferma l'ex centravanti parlando dell'Inter.

"Una ferita molto profonda, ma con il tempo tutto passa. Resto convinto che la rosa dell’Inter sia sempre la migliore, da scudetto. Marotta e Ausilio sono dirigenti in grado di navigare in sicurezza anche in alle peggiori tempeste - prosegue Vieri - Pio Esposito? Brava Inter a trattenerlo, è pronto".