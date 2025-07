L'Inter e Hakan Calhanoglu viaggiano spediti verso il divorzio. Il turco vuole tornare in Turchia e indossare la maglia del Galatasaray, i nerazzurri attendono l'offerta vera e propria e non vogliono trascinarsi il caso oltre le prossime due settimane, quando comincerà il ritiro pre stagionale. La Gazzetta dello Sport detta i tempi dell'ultimatum e conferma che la dirigenza sta studiando un centrocampo senza Calha, con l'atalantino Ederson in cima alla lista delle preferenze per prendere il posto del turco.

Finora in Viale della Liberazione non hanno ricevuto ancora una richiesta formale di cessione da parte del regista e hanno fissato il prezzo di 30 milioni di euro come base di partenza. "Il tutto, però, condito da un aut aut spazientito, quasi un ultimatum temporale che vale per tutte le parti in commedia: prima dell’inizio del ritiro 2025-26 bisogna trovare una soluzione, che sia l’atteso addio ai nerazzurri o una complessa permanenza", scrive la rosea.

L'Atalanta valuta invece circa 60 milioni il cartellino di Ederson, che apre all'ipotesi Inter. Al brasiliano, si legge, "non dispiacerebbe restare nella nostra Serie A, passando da un nerazzurro all’altro, anche perché qui è ben vigile lo sguardo del suo nuovo ct Carlo Ancelotti" per la conquista di un posto tra i convocati verdeoro al prossimo Mondiale.