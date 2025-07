L'Inter aspetta e spera che nei prossimi nove giorni nessun club estero eserciti la clausola di 25 milioni per Denzel Dumfries, valida fino al 15 luglio. A parlare dell'argomento ci pensa oggi anche Tuttosport che ricorda anche come l'olandese abbia cambiato procuratore (dall'agenzia Wasserman a Jorge Mendes): sull'ex PSV ci sono il Barcellona, economicamente ostacolato dai paletti del FFP, e il Manchester City, alla ricerca di un laterale destro dopo l'addio di Walker.

"Insomma, un terzino destro serve, anche se l'olandese non sembra sposarsi al 100% con le richieste di gioco di Pep, tant'è che all'Inter per ora non sono arrivati segnali dal City", scrive il giornale torinese. Dal 16 luglio, una volta scaduta la clausola, per pensare di strappare Dumfries all'Inter servirebbero almeno 50 milioni: il suo erede potrebbe essere Dodò della Fiorentina.