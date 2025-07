Con Theo Hernandez ormai a un passo, i dirigenti dell'Al-Hilal ora possono concentrare tutte le loro energie sul reparto d'attacco per fare un altro regalo a Simone Inzaghi. Il nome mai passato di moda è quello di Victor Osimhen, obiettivo numero uno da tempo, per il quale i sauditi hanno riaperto le negoziazioni nella speranza, questa volta, di convincere il bomber di proprietà del Napoli, reduce dal prestito del Galatasaray. In parallelo, il club di Riad ha avviato le trattative per ingaggiare Dusan Vlahovic.

Nel caso in cui i due affari sopraccitati non dovessero andare in porto, le alternative sono rappresentate da Pierre-Emerick Aubameyang (Al-Qadsiah FC) e Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe). Lo rivela L'Équipe.