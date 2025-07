Nelle ultime ore la redazione di TMW ha parlato dell'interesse dell'Avellino per Christos Alexiou, difensore e capitano della Primavera dell'Inter monitorato anche da Sampdoria, Bari e Spezia. Secondo quanto raccolto da TuttoAvellino.it, il classe 2005 greco piace al club campano ma a Milano non pensano ad una sua cessione: l'Inter ha intenzione di puntare sul ragazzo per la squadra Under 23 che militerà nella prossima stagione in Serie C.