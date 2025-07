Da qualche giorno a questa parte il Betis Siviglia ha intensificato le trattative con l'Inter per Kristjan Asllani, avvicinandosi ad un potenziale accordo. A riferirlo è il quotidiano di Siviglia ABC, che aggiunge un particolare non di poco conto: l'albanese ha un contratto fino al 2028 e il club andaluso sta studiando la formula dell'affare con l'intenzione di "acquisire una percentuale significativa" del cartellino del centrocampista, garantendo allo stesso tempo ai nerazzurri una partecipazione sul futuro del giocatore.

"L'accordo tra le due parti è già in fase avanzata, con i Verdiblancos che hanno intenzione di sborsare tra i 6 e gli 8 milioni per assicurarsi i suoi diritti, come già avvenuto con l'Atlético per Riquelme", si legge. Per arrivare alla fumata bianca servirà l'ok del giocatore e del club di Viale della Liberazione.