Il Genoa torna oggi a lavorare a Pegli e sul mercato è in cerca di rinforzi. Da tempo, secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza sta lavorando con l'Inter per Valentin Carboni, che piace moltissimo a Vieira e a tutto il club.

Duttile e con voglia di giocare dopo un anno o quasi fermo per infortunio, Carboni vuole continuità e Vieira ha dimostrato nella passata stagione di saper rimettere in piedi giocatori in cerca di fiducia. L'Inter crede nell'argentino, ma difficilmente può dargli lo spazio che gli serve.

L'affare potrebbe diventare più ampio considerando che all'Inter piace De Winter, ma formula e cifre sono tutte da definire.