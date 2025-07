Continuano ad arrivare messaggi di vicinanza per Jamal Musiala, che ieri, nel corso di PSG-Bayern Monaco, ha subito la lussazione della caviglia e la frattura del perone dopo uno scontro violento con Gianluigi Donnarumma. Anche Yann Bisseck, suo compagno nella nazionale tedesca, gli ha mandato un abbraccio virtuale di conforto su Instagram pubblicando l'emoticon di un cuore. Per la cronaca, la stella dei bavaresi, secondo le stime della BILD, dovrebbe restare ai box per 4-5 mesi.