Se davvero Hakan Calhanoglu lascerà l'Inter in direzione Galatasaray, la prima scelta dell'Inter è l'atalantino Ederson. Questo nonostante l'Atalanta, per bocca dei Percassi, continui a dire che il centrocampista non è in vendita, come riporta oggi il Corriere della Sera.

Tra le opzioni non c'è invece Frendrup, per una ragione tecnica che oggi evidenzia il quotidiano: il genoano viene ritenuto troppo simile a Nicolò Barella per poter arricchire l'organico nerazzurro.