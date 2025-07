Sebastiano Esposito ha il gradimento della Fiorentina e la soluzione viola piace al giocatore, come si legge oggi sul Corriere dello Sport dedicata al mercato dei toscani, in cerca di una nuova punta.

L'Inter lascerebbe partire anche subito il giocatore, ma difficilmente lo farà per una formula non a titolo definitivo. L'attaccante ha un contratto in scadenza tra un anno e non può andare via in prestito. L'operazione può chiudersi per circa 10 milioni, ma prima il club fiorentino deve risolvere le situazioni legate ai vari Beltran, Kouame e Nzola.