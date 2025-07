Yann Sommer non è l'unico obiettivo del Galatasaray per la porta. Lo svizzero dell'Inter ha avanzato l'importante richiesta d'ingaggio di 6/7 milioni di euro a stagione al club turco che nel mentre, stando a quanto risulta a La Repubblica, avrebbe avviato i primi sondaggi con la Roma per Mile Svilar: per il classe '99 sarebbe pronta un'offerta da 6 milioni a stagione. Il Cimbom "potrebbe chiedere al ds Frederic Massara di avviare una trattativa formale per il numero uno belga", informa il quotidiano generalista.