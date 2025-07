Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'allenatore Giuseppe Iachini ha parlato con entusiasmo di Yann-Ange Bonny, attaccante classe 2003 che ha avuto modo di allenare durante la sua esperienza al Parma. Il tecnico ha ricordato il contesto non semplice in cui subentrò: "Arrivai a dicembre in una situazione complicata, il Parma aveva avviato un progetto basato su molti giovani, anche stranieri, tra cui Bonny. Era solo un ragazzino di 18 anni, ma le qualità erano evidenti. Dissi subito alla dirigenza che doveva allenarsi con la Prima Squadra. Aveva ottime doti, si notava subito".

L’analisi del tecnico si è poi spostata sulle caratteristiche dell’attaccante ora passato all’Inter: "Bonny vede bene la porta, anche se i numeri non lo dimostrano ancora pienamente. Ma ha qualità nel finalizzare. È dotato di ottime fibre muscolari, è potente e tecnicamente valido. Ha un grande spunto e un’eccellente progressione".

Infine, un giudizio sul ruolo: "Può giocare sia da prima che da seconda punta. Per me l’Inter ha fatto un grande acquisto. Ha potenzialità importanti per il futuro".