Arma tecnico-tattica impropria del Paris Saint-Germain, che vincendo le ultime due partite del Mondiale per Club può far l'en plein mettendo in bacheca il quinto titolo, Achraf Hakimi attribuisce molti dei meriti della sua crescita esponenziale a Luis Enrique: "L'allenatore mi dà molta libertà, è una cosa che mi si addice - le parole dell'ex laterale dell'Inter a FIFA.com dopo il 2-0 dei francesi contro il Bayern Monaco -. Grazie a lui, sono migliorato molto. Mi ha aiutato a raggiungere un livello di gioco che non avrei mai immaginato. Ha fatto una grande differenza. Da bambino, ho iniziato come attaccante, quelle non sono doti che si dimenticano. Quando sei in area, le senti, le puoi assaporare. E mi piace godermi questo aspetto".

Parlando dell'ultimo obiettivo di squadra, il marocchino non nasconde le ambizioni di Marquinhos e compagni: "Quest'anno abbiamo attraversato momenti difficili, ma penso che la squadra abbia dimostrato il suo carattere, rimanendo unita. Abbiamo dimostrato anche al Mondiale che vogliamo rimanere in questa competizione, che siamo tra i contendenti al titolo".