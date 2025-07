Kristjan Asllani è tra i calciatori che potrebbero lasciare l’Inter quest’estate, costringendo il club nerazzurro a una riorganizzazione massiccia del centrocampo. Come riportato da Sky Sport, per il centrocampista albanese va segnalato un sondaggio dalla Spagna, in particolare dal Betis Siviglia. L’ex Empoli è tra i calciatori monitorati dal club andaluso in questa sessione di mercato.

Asllani si è sempre detto tifoso nerazzurro, ma nelle ultime stagioni ha trovato troppo poco spazio da titolare e per questo potrebbe decidere di cambiare aria, trovando un club dove potersi esprimere al meglio.