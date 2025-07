Per il momento, nonostante il grande rumore mediatico che si sta facendo tra Italia e Turchia, tutto tace sul fronte Hakan Calhanoglu. Secondo Sky Sport, per ora non si registrano segnali concreti di un addio all'Inter del centrocampista turco, ma non è escluso che una svolta potrebbe arrivare da un momento all'altro.

In caso di separazione dall'ex Milan, il club nerazzurro guarda con interesse alla situazione di Ederson, pedina fondamentale per l'Atalanta che valuta il suo cartellino la bellezza di 55 milioni di euro.