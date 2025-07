In attesa di capire quale sarà il suo futuro sportivo, con le voci di mercato relative a un suo potenziale trasferimento al Galatasaray che si fanno sempre più insistenti, Hakan Calhanoglu fa i compiti anche in vacanza, per lui cominciata in anticipo rispetto ad altri altri compagni di squadra per via del problema fisico che gli ha impedito di scendere in campo con l'Inter al Mondiale per Club. E proprio il dettaglio del polpaccio destro, che presenta un tape, è quello che si nota di più nelle foto pubblicate dall'ex Milan su Instagram.

Per la cronaca, il centrocampista si era fermato alla vigilia di Inter-River Plate a causa di un risentimento al soleo della gamba destra, infortunio evidenziato dalla risonanza magnetica effettuata in quel di Seattle. In precedenza, Calha era rimasto ai box dopo essere uscito anzitempo dalla finale di Champions League contro il PSG del 31 maggio scorso.