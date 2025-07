C'è anche il nome di Marco Carnesecchi tra gli obiettivi di mercato dell'Inter per il prossimo futuro. A svelarlo è Tuttosport che parla di un interesse che parte da lontano e di un apprezzamento che potrebbe diventare sempre più concreto nel caso in cui Yann Sommer dovesse salutare prima della scadenza del contratto nel 2026: sullo svizzero c'è il Galatasaray, 'raffreddato' dalla richiesta di un biennale da 6-7 milioni netti con opzione per il terzo anno, ma non sono da scartare anche le ipotesi che portano alla Premier League o all'Arabia. La partenza dell'ex Bayern permetterebbe a Marotta e Ausilio di bussare alla porta del portiere dell'Atalanta, etichettato come "il prescelto" dal quotidiano torinese.

Tuttosport aggiunge che "nei radar interisti per la porta - seppur a distanza - rimane anche il nome di Gigio Donnarumma, a maggior ragione se quest'ultimo non dovesse rinnovare il contratto in scadenza col Psg nel 2026", al momento ancora in fase di stallo nonostante gli ultimi incontri con l'agente Enzo Raiola. Nessuna conferma sul presunto interesse nerazzurro per Marc-André ter Stegen.