L'Inter sta già cominciando a tratteggiare il dopo-Calhanoglu. Secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra sta già ragionando su come far cadere la barriera eretta dall'Atalanta per Ederson. Ci sono diversi giocatori da vendere, grazie ai quali si può arrivare a un'offerta da 50 milioni, che pure potrebbero non essere abbastanza per i bergamaschi (ne servono 60 e gli orobici si terrebbero volentieri il giocatore).

Prima serve capire la situazione di Calhanoglu, però. Il Galatasaray sa da tempo il prezzo (una trentina di milioni), ma deve fare la propria mossa. A fine corsa sembra anche l'esperienza triennale di Asllani, per il quale l'obiettivo sarebbe guadagnare 15 milioni di euro, più altri 10 per Aleksandar Stankovic, richiesto dal Bruges. Sul serbo l'Inter vorrebbe però una recompra.

Nel caso in cui davvero i nerazzurri dovessero fare un investimento di circa 60 milioni di euro per Ederson, si tornerebbe a cifre (per il singolo calciatore) che non si vedono dal 2019, quando ne vennero spesi 65 per arrivare a Lukaku.