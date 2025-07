"Non ci sbilanciamo con giudizi affrettati, dico a tutti di stare calmi perché qualche giocatore importante verrà preso". L’ex Sambenedettese Gennaro Grillo, intervistato da Il Resto del Carlino, è fiducioso sul lavoro che il club marchigiano neopromosso in Serie C sta portando avanti nella costruzione della nuova squadra. "La politica dei giovani è giusta. Fondamentale non fare il passo più lungo della gamba per non pregiudicare il futuro tra i professionisti. E’ un discorso di prospettive e di budget di cui si deve tenere conto. Non dimentichiamoci poi che Inter, Juventus e Atalanta hanno delle loro formazioni Under 23 in C e questo vuole dire che il tasso tecnico del campionato è di rilievo. In Serie A e in B ci sono tanti stranieri con i nostri giovani che sono costretti a giocare in Lega Pro per crescere. Comunque tra la D e la C c’è un abisso e sarà necessario avere anche professionalità, struttura societaria e soprattutto che i calciatori abbiano una mentalità diversa".