Davide Frattesi va sotto i ferri e continua ad essere alle prese con un futuro in bilico. La prossima settimana il centrocampista dell'Inter, costretto a lasciare in anticipo gli Stati Uniti durante il Mondiale per Club, si opererà a Milano per un’ernia inguinale, fa sapere La Gazzetta dello Sport. Un problema che tormenta da diverse settimane l'ex Sassuolo, che dopo il cambio in panchina tra Simone Inzaghi e Cristian Chivu non è più certo della cessione.

Secondo la rosea, infatti, adesso la volontà di Frattesi sarebbe quella di giocarsi le sue carte in nerazzurro. "Insomma, se appena 40 giorni fa la sua era una cessione scontata, adesso non lo è più, anche perché l’Inter pensa che possa trovare ben altro spazio - scrive il quotidiano -. Anzi, sono cresciute di parecchio le possibilità che resti nerazzurro, ma eventuali offerte robuste ricambierebbero ancora una volta il quadro". I club interessati non mancano e il prezzo è leggermente sceso: oggi si può ragionare sotto quota 40 milioni di euro.